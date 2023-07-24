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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الاثنين، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة، رطب ليلا على كل الأنحاء.

وحول الظواهر الجوية، يتوقع الخبراء تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف الى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 38 26

العاصمة الادارية 39 26

6 أكتوبر 39 26

بنهــــا 38 26

دمنهور 37 25

وادى النطرون 39 26

كفر الشيخ 37 25

المنصورة 37 26

الزقازيق 39 26

شبين الكوم 38 26

طنطا 37 26

دمياط 35 25

بورسعيد 36 25

الإسماعيلية 39 25

السويس 38 26

العريش 36 24

رفح 35 24

رأس سدر 37 25

نخل 38 20

كاترين 37 18

الطور 35 26

طابا 40 26

شرم الشيخ 42 30

الاسكندرية 33 24

العلمين الجديدة 33 25

مطروح 33 23

السلوم 35 23

سيوة 42 24

رأس غارب 42 30

الغردقة 42 30

سفاجا 41 29

مرسى علم 41 29

شلاتين 41 30

حلايب 38 30

أبو رماد 40 29

رأس حدربة 38 29

الفيوم 41 26

بني سويف 41 26

المنيا 41 25

أسيوط 42 26

سوهاج 43 27

قنا 44 28

الأقصر 44 28

أسوان 45 29

الوادى الجديد 45 28

أبوسمبل 43 30