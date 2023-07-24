تفاصيل تغيير إيلون ماسك شعار تويتر لحرف الـ«x»

قال إيلون ماسك، مالك موقع تويتر، إنه يريد التخلص من شعار العصفور المخصص لموقع تويتر واستبداله بحرف "X".

ومع ذلك، لدى ماسك أيضا تاريخ في الإدلاء بتصريحات لا تحدث أو ليست جادة.

وقال ماسك، الذي غير اسم الشركة إلى X Corp، إن الاستبدال "كان يجب أن يتم منذ وقت طويل".

ووفقا لتقارير، يريد الملياردير إنشاء "تطبيق فائق" يسمى "X" مشابه لتطبيق وي شات الصيني.

وقال ماسك يوم الأحد إنه يتطلع إلى تغيير شعار تويتر، مغردا: "وسرعان ما سنقول وداعا لعلامة تويتر التجارية، وتدريجيا، كل العصافير".

ثم أضاف: "إذا تم نشر شعار X يتمتع بقدر كاف من الجودة الليلة، فسنجعله ينتشر في جميع أنحاء العالم غدا."

ونشر ماسك صورة حرف"X" وامضة على تويتر، ولاحقا في دردشة صوتية على منصة "توتير سبيس"، رد بـ "نعم" عندما سئل عما إذا كان شعار تويتر سيتغير، مضيفا أنه "كان يجب أن يتم ذلك منذ فترة طويلة".

بالنسبة لبعض الأشخاص في آسيا، كانت التطبيقات الفائقة بما في ذلك PayTM في الهند و GoJek الإندونيسي جزءا حيويا من الحياة اليومية على مدار السنوات القليلة الماضية.

وتتيح تلك التطبيقات للمستخدمين الدفع مقابل الخدمات من خلال نظام مالي.

أما "وي شات" فهي عبارة عن منصة للرسائل والوسائط الاجتماعية، تطورت لتصبح واحدة من أكبر التطبيقات في المنطقة من حيث مجموعة الخدمات وعدد المستخدمين.

وفي العام الماضي، قُدر أن لديها 1.29 مليار مستخدم في الصين وحدها.

شعار العصفور

منذ أن اشترى ماسك تويتر في أكتوبر عام 2022، غيرت الشركة اسمها التجاري إلى X Corp .

ويقول موقع تويتر على الإنترنت إن شعاره، الذي يصور عصفورا أزرق، هو "أكثر أصولنا تميزا". ويضيف: "لهذا السبب نحن نحميه بشدة".

وكانت الشركة قد استبدلت الشعار مؤقتا، في أبريل الماضي، بصورة كلب من سلالة "شيبا إينو" المرتبط بعملة "دوج كوين" المشفرة، ما ساعد على زيادة القيمة السوقية للعملة الرقمية.

تم اتهام ماسك لاحقا من قبل مجموعة من مستثمري "دوج كوين"، بأنه استفاد من زيادة قيمة العملة.

وتعرضت شركة تويتر لانتقادات من قبل المستخدمين والمسوقين، عندما أعلن ماسك في وقت سابق من هذا الشهر أنه سيكون هناك حد أقصى لعدد التغريدات في اليوم، التي يمكن لأصحاب الحسابات المختلفين قراءتها.

وساعد ذلك الحد اليومي في نمو خدمة "ثريدز" المنافسة المملوكة لشركة ميتا - الشركة الأم لفيسبوك - والتي أصبح لديها أكثر من 100 مليون اشتراك خلال خمسة أيام من إطلاقها.

كان أحدث التعقيدات التي يواجهها موقع تويتر هو دعوى قضائية، تم رفعها يوم الثلاثاء الماضي، زعمت أن الشركة تدين بما لا يقل عن 500 مليون دولار، متمثلة في تعويضات نهاية الخدمة لموظفيها السابقين.

ومنذ أن اشتراها ماسك، قامت الشركة بتسريح أكثر من نصف قوتها العاملة.