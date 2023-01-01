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أول مؤتمر لمحافظة البنك المركزي التركي الخميس المقبل

د ب أ
نشر في: الإثنين 24 يوليه 2023 - 10:15 م | آخر تحديث: الإثنين 24 يوليه 2023 - 10:15 م

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي أول اجتماع لها لمراجعة بيانات التضخم والسياسة النقدية، تحت رئاسة المحافظ الجديد للبنك حفيظة غاية أركان يوم الخميس المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أركان ستسعى خلال الاجتماع لإقناع المستثمرين بأن تركيا تبذل محاولات جادة لكبح جماح التضخم بعد سنوات من السياسات النقدية المرنة التي كان يفضلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضافت بلومبرج أن أركان ستسجل أول ظهور رسمي لها بعد الاجتماع، وقد اكتسبت زخما، حيث تراجع العائد على سندات الخزانة التركية الدولارية إلى أقل مستوياته منذ عامين، بعد تعهد مستثمرين خليجيين بضخ استثمارات في تركيا بأكثر من 50 مليار دولار.

كما تراجع العائد على عقود التأمين على السندات الخمسية التركية بأكثر من 250 نقطة أساس منذ إعادة انتخاب الرئيس أردوغان لولاية جديدة في مايو الماضي. كما ظهرت مؤشرات على تحسن موقف احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا.


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