رئيس وزراء اليونان: نخوض حربا مع حرائق الغابات

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قال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الاثنين، إن بلاده تخوض "حربا" مع حرائق الغابات المستعرة منذ أكثر من أسبوع في اليونان، وأجبرت السلطات على إجلاء عشرات الآلاف.

وقال ميتسوتاكيس، خلال مناقشة برلمانية، بثتها الإذاعة الحكومية، إن الوضع الذي وجدت اليونان نفسها فيه ناجم عن التغير المناخي.

وتقدم ميتسوتاكيس بالشكر لجميع الذين ساعدوا مع جهود إخماد الحرائق في أنحاء البلاد خلال الأيام الماضية.

وذكر أن عدم تسجيل خسائر بشرية حتى الآن بسبب حرائق الغابات في عدة مناطق يرجع إلى جهود رجال الإطفاء والدفاع المدني وخفر السواحل والمتطوعين.

وحذر من أن الخطورة سوف تستمر خلال الأيام القليلة المقبلة.