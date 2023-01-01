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أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن الفوز أمام الأهلي، يعتبر دافع قوي للفريق واللاعبين وتكليل ناجح للموسم الحالي.

وعن لقطة تعدي حسين الشحات على محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز، قال سعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "سنقوم بدراسة تقديم شكوى ضد لاعب الأهلي، إلى لجنة الانضباط".

وأضاف هاني سعيد: "إبراهيم عادل لم يحصل على أي عرض رسمي حتى الآن ولكن من المتوقع وصول عروض خلال الفترة المقبلة، وسيتم مناقشتها".

واستطرد: "بيراميدز يملك عناصر مميزة في كل الخطوط ولن يتم التدعيم بصفقات متعددة وسوف يتم التدعيم في أضيق الحدود".

وقال المدير الرياضي لنادي بيراميدز: "سوف يتم الإعلان عن صفقتي يوسف أسامه نبيه وسيف فاروق جعفر خلال أيام قليلة، وسوف يتم تجديد عقد أحمد فتحي وشريف إكرامي، وباتشيكو مستمر في منصبه".

وأردف: "رمضان صبحي من أهم لاعبي الفريق ولا توجد أي نية للتخلي عن خدماته، إلا في حال وصول عرض مغري لا يمكن رفضه".

واختتم: "أشرف بن شرقي لم يتم التفاوض معه أو يتم طرحه علينا، واللاعب خارج حسابات بيراميدز، تمامًا".