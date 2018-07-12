روسيا تعلن القضاء على 600 جندي أوكراني

أعلنت روسيا، اليوم، مقتل 600 جندي أوكراني، في عدد من محاور المواجهات الرئيسية في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في تقريرها اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا، إن قواتها قتلت، على مدى الساعات الـ 24 الماضية، 600 جندي أوكراني في المواجهات الجارية في عدد من محاور الاشتباكات، كما تصدت لجميع المحاولات الهجومية المضادة في محاور دونيتسك، وكراسني ليمانسك، ولوجانسك وتمكنت من إسقاط 35 مسيرة وتدمير العشرات من نقاط القيادة ومخازن الأسلحة.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن قواتها استعادت أراضي بمساحة تقارب 200 كيلومتر مربع من القوات الروسية.

وأوضحت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني، أن "القوات الأوكرانية استعادت أراضي بمساحة 192 كيلومترا مربعا في القسم الجنوبي من الجبهة لوحده، ومن بين هذه المساحة 12 كيلومترا مربعا تم تحريرها خلال الأسبوع الماضي".

يشار إلى أن أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، قال أمس /الأحد/ إن أوكرانيا استعادت نحو 50 بالمئة من الأراضي التي استولت عليها روسيا، مضيفا أن الهجوم الأوكراني المضاد سيستمر عدة أشهر.

وجاءت تصريحات بلينكن بعد ساعات من تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فشل الهجوم الأوكراني المضاد، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة.

وبدأت أوكرانيا هجومها المضاد، الشهر الماضي، لكنها لم تحقق حتى الآن سوى مكاسب صغيرة أمام القوات الروسية التي تسيطر على أكثر من سدس أراضي أوكرانيا بعد ما يقرب من 17 شهرا من الحرب.