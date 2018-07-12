إطلاق بطولة الطبق الطائر الشطائية في مصر

تنطلق النسخة الخامسة من البطولة الشاطئية لرياضة الطبق الطائر يوم ١١ اغسطس، وتستمر البطولة على مدار يومين 11 – 12 اغسطس.

جدير بالذكر أن البطولة الشاطئية الصيفية لرياضة الطبق الطائر بدأت عام 2014، حيث بدأ مجموعة من الشباب تحت اسم "غزو الطبق الطائر" بتنظيم بطولات ودية في مصر على مدار العام بهدف تحسين الصحة العامة، ونشر اللعبة وقيمها بين الشباب المصري وصولا للفئات الاصغر عمرا.

ومن ضمن هذه البطولات، البطولة الأبرز، وهي البطولة الشاطئية في الصيف، والتي تتيح الفرصة لاكثر من ١٢٠ لاعب ولاعبة من مصر والشرق الاوسط بممارسة اللعبة بشكل ممتع وتنافسي على الرمال.

تعد رياضة الطبق الطائر، أو ما يعرف بـ (ألتميت فريسبي) إحدى الرياضات العالمية التي بدأ انتشارها حديثا في مصر، ويمارسها اليوم الكثير من الشباب والشابات في تجمعاتهم بالملاعب الخضراء وعلى الشواطئ ، حيث تتكون مباراة الطبق الطائر من فريقين، ٧ ضد ٧ او ٥ ضد ٥، وتعتمد اللعبة على مستوى عالي من الأساليب الحركية ترتكز على السرعة والدقة حيث يقوم لاعبو كل فريق بتمرير الطبق -المصنوع من مادة البلاستيك- بينهم في الهواء وصولا إلى منطقة هدف الخصم.

وتتميز رياضة الالتمت بكونها من الرياضات القلائل التي لا يديرها حكم أو لجنة تحكيمية، ولكن يقوم اللاعبون بالتحكيم الذاتي اعتمادا على معرفتهم بجميع قواعد اللعبة، وتعتبر تلك الخاصية هي جزء رئيسي في الرياضة وتسمى "روح اللعبة الرياضي".

وتتشابه هذه الرياضة الجماعية التي انطلقت منافساتها بقواعدها الحالية في الولايات المتحدة عام 1968 مع قواعد رياضة الركبي وكرة القدم الامريكية إلا أنها لا تعتمد على القوة الجسدية أو الاحتكاك المباشر بين لاعبي الفريقين.

وفي هذا السياق قال راضي أحمد، مدرب اللياقة البدنية ولاعب طبق طائر بالفريق الفائز بالدوري لعام 2023 ومن أصحاب مبادرة نشر اللعبة بمصر.

وترجع بداية رياضة "الطبق الطائر" في مصر لعام ٢٠٠٢ إلا ان الرياضة لم تنمو بشكل تنافسي إلا بحلول عام ٢٠١٢ عندما راجت فكرتها وتم تكوين أكثر من فريق بشكل احترافي.

وعندها تقرر إنشاء اتحاد مصري للاعبي الالتيميت في عام ٢٠١٤. وفي عام 2016 تمكنت مصر من المشاركة في منافسات كأس العالم.

وأضاف أن الرياضة استهوت مجموعات شبابية قامت بمزاولتها في أوقات الفراغ على الشواطئ وبعض الساحات والملاعب والمدارس حتى وصل اليوم عدد ممارسيها المنتظمين الى حوالي ٣٠٠ لاعب ولاعبة، استطاعوا تشكيل 9 فرق في القاهرة والاسكندرية للتنافس وديا ورسميا بشكل مستمر من خلال الاتحاد المصري للاعبي الالتيميت.

والان تستعد معظم الفرق للمشاركة في اللبطولة العربية المقامة في ابو ظبي نوفمبر المقبل.

وفيما يتعلق بالسن المسموح به لممارسة الرياضة، ذكر راضي أن الانضمام إلى الفرق يشترط أن يكون عمر اللاعب 18 عاما وأكثر، ويتمتع بلياقة بدنية عالية دون أن يحدد سقفا عمريا لها مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مجريات المباريات قد تتطلب مرونة جسدية عند تنفيذ الرميات والارتماءات.

وأوضح أن القوانين الدولية للعبة تسمح، علاوة على منافسات الرجال والسيدات بشكل منفرد، بالمنافسات المختلطة حيث يشارك الرجال والسيدات في فريق واحد، ويتنافسون معا، كون رياضة الطبق الطائر تعتمد في المقام الأول على العمل الجماعي المشترك وعدم الاحتكاك بين اللاعبين كما أنها تخلو من الصدامات أو الالتحامات الجسدية.