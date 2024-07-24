الشرطة الألمانية تداهم مسجدا في هامبورج

داهم العشرات من ضباط الشرطة الألمانية المسجد الأزرق في مدينة هامبورج، الذي يديره مركز إسلامي تسيطر عليه إيران وتصنفه الاستخبارات الألمانية على أنه متطرف، وفقا لما ذكره مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على الأرض.