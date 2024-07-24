مطار هيثرو: مراجعة خطة بناء مهبط طائرات ثالث سوف تستغرق شهورا

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قال الرئيس التنفيذي لمطار هيثرو اللندني، توماس ولدباي، في مقابلة إن المطار يراجع حاليا إستراتيجيته الخاصة بالتوسع طويل الأمد، بما في ذلك خطط لبناء مهبط الطائرات الثالث.

وأضاف ولدباي أن المراجعة سوف تستغرق شهورا قليلة.

وقال إن تكاليف بناء مهبط الطائرات الثالث المقترح زادت بشكل كبير منذ أول مرة وُضعت فيها الخطط، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتابع الرئيس التنفيذي بالقول إن مطار هيثرو سوف ينظر في سبل تحسين السعة والكفاءة بمهبطيه الحاليين على المدى القصير.

يشار إلى أن الحكومة البريطانية قالت الأسبوع الجاري إنها تعارض بناء مهبط إضافي في هيثرو.