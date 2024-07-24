دقلو يرحب بالدعوة الأمريكية لإجراء محادثات لوقف إطلاق النار في السودان

أعرب قائد قوات الدعم السريع السودانية الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) عن موافقته على المشاركة في محادثات وقف إطلاق النار التي دعت إليها الوليات المتحدة الثلاثاء.

وأعلن دقلو المشاركة في المحادثات التي من المقرر أن تبدأ بوساطة أمريكية في 14 أغسطس في سويسرا.

وقال دقلو على حسابه على موقع إكس: "إنني أقدر الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وسويسرا في تنظيم هذه المداولات المهمة".

وأضاف: "نحن نتشارك مع المجتمع الدولي في الهدف المتمثل في تحقيق وقف شامل لإطلاق النار في كافة أرجاء البلاد، وتسهيل الوصول الإنساني لجميع المحتاجين، وتطوير آلية قوية للرصد والتحقق لضمان تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه".

وتابع: "إن حجم المعاناة والدمار في بلدنا كبير، ونحن نجدد موقفنا الثابت وهو الإصرار على إنقاذ الأرواح ووقف القتال وتمهيد الطريق إلى حل سياسي تفاوضي سلمي يعيد البلاد إلى الحكم المدني ومسار التحول الديمقراطي".

وأبدى قائد قوات الدعم السريع استعداده "للتعاطي مع هذه المحادثات بشكل بناء ونتطلع إلى أن تشكل خطوة كبيرة نحو السلام والاستقرار وتأسيس دولة سودانية جديدة قائمة على العدالة والمساواة والحكم الفدرالي".