تقرير أمريكي: خلافات نتنياهو مع بايدن تشكل خطراً على مصالح إسرائيل

تحدثت مجلة "ذي أتلانتيك" الأمريكية عن خلافات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشيرةً إلى أنّ هذه الخلافات تشكل خطراً كبيراً على مصالح إسرائيل في الأمد البعيد.

وذكرت المجلة، خلال تقرير، أنّ نتيناهو "سيجد تصفيقاً حاراً، اليوم الأربعاء، في الكونجرس الأمريكي على الأقل من جانب شريحة كبيرة من أعضاء المجلس"، مُشيرة إلى أنّه "لا يستحق ذلك بأي حال من الأحوال"، حيث ما زال أكثر من مائة إسرائيلي أسرى في غزة، بعضهم على قيد الحياة وكثيرٌ منهم أموات، مُرجعةً ذلك إلى فشله في السعي بقوة إلى التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراحهم.

وأضافت أنه "مع تفكك ائتلافه وشكوكٍ بشأن مستقبله السياسي، بدأ نتنياهو في اللجوء إلى غريزة سياسية قديمة: فقد اختار معركة تحويلية مع رئيس ديمقراطي"، وأنه "عند وصوله إلى الولايات المتحدة، سيحتضن خصم بايدن السياسي دونالد ترامب، ويستمتع بإطراء منتقدي الرئيس الجمهوريين الصارخين".

وعلى الرغم من أنّ "المناوشة مع بايدن قد تساعد نتنياهو في التعامل مع أزمته الشخصية قصيرة الأجل، فإنها تشكل خطراً كبيراً على مصالح إسرائيل في الأمد البعيد"، بحسب "ذي أتلانتيك".

وفيما يتعلق ببايدن، رأت المجلة الأمريكية أنّ "أيّ رئيس أمريكي لم يعانِ سياسياً بقدر ما عانى بايدن بسبب ما فعله لصالح إسرائيل"، مبيّنةً أنّ "صهيونيته كلّفته قاعدة حزبه، التي انقلبت عليه في أشدّ ساعات أشد احتياجه".

وأشارت إلى أنه "على مدى أشهر، بينما كانت حملته تتعثر، كان يتعرض للسخرية من قِبَل منتقدي سياسته تجاه إسرائيل من اليسار في كل مكان يتحدث فيه".

كما رأت أنه في مقابل "إخلاص" بايدن، أظهر نتنياهو باستمرار "جحوده"، وأنه "من خلال محاولة تحويل بايدن، أحد أكثر الرؤساء تأييداً لإسرائيل في تاريخ البلاد، إلى شرير، يرسل نتنياهو رسالة إلى الساسة الأميركيين الآخرين، وخاصة الديمقراطيين، مفادها بأنه لا يوجد مجد في كونك حليفاً حازماً".



