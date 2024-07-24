فوربس: الحرب الكبرى في الشرق الأوسط لا مفر منها ويمكن أن تشارك بها روسيا

صرح رئيس تحرير مجلة "فوربس" ستيف فوربس، بأن حربا كبرى ستندلع في الشرق الأوسط بين إسرائيل من جهة و"حزب الله" وإيران من الجهة الأخرى، وقد تشمل روسيا أيضا.





وكتب فوربس: "هناك حرب كبيرة تختمر بين إسرائيل وحزب الله وإيران. الصدام أمر لا مفر منه"، ووفقاً لرئيس تحرير مجلة "فوربس"، فإن مثل هذا الصراع سوف يتوسع بسرعة، ومن المحتمل ألا يشمل الولايات المتحدة فحسب، بل روسيا أيضا.

ويعتقد الصحافي أن "السؤال الوحيد المتبقي هو وقت الانفجار الذي يمكن أن يحدث في المستقبل القريب أو بعد ذلك بقليل"، وكما أشار فوربس، فإن النقطة الساخنة الرئيسية ستكون الحدود بين إسرائيل ولبنان، حيث يتمركز "حزب الله" في الجنوب.

وقد تدهور الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية بعد بدء الحرب الإسرائيلية المدمرة في قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.

ويتبادل الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار يوميا مستهدفين مواقع بعضهم البعض في المناطق الواقعة على طول الحدود.

وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي. وأفاد الجانب الإسرائيلي أن نحو 80 ألفا من سكان شمال البلاد وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.