 إصابة 10 جنود إسرائيليين بالاختناق خلال مناورة عسكرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة 10 جنود إسرائيليين بالاختناق خلال مناورة عسكرية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 يوليه 2024 - 1:53 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 يوليه 2024 - 1:53 ص

أصيب عشرة جنود إسرائيليين بالاختناق جراء استنشاق الدخان خلال مناورة عسكرية في قاعدة للجيش الإسرائيلي في جنوب إسرائيل.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي ليل الثلاثاء/الأربعاء أنه يجرى تحقيق في الحادث


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