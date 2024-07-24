إصابة 10 جنود إسرائيليين بالاختناق خلال مناورة عسكرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب عشرة جنود إسرائيليين بالاختناق جراء استنشاق الدخان خلال مناورة عسكرية في قاعدة للجيش الإسرائيلي في جنوب إسرائيل.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي ليل الثلاثاء/الأربعاء أنه يجرى تحقيق في الحادث