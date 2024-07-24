إصابة 10 جنود إسرائيليين بالاختناق خلال مناورة عسكرية

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أصيب عشرة جنود إسرائيليين بالاختناق جراء استنشاق الدخان خلال مناورة عسكرية في قاعدة للجيش الإسرائيلي في جنوب إسرائيل.
ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي ليل الثلاثاء/الأربعاء أنه يجرى تحقيق في الحادث