سول: بالون قمامة كوري شمالي يهبط على المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية

أرسلت كوريا الشمالية مرة أخرى بالونات، يعتقد أنها تحمل قمامة، عبر الحدود المحمية بشدة إلى كوريا الجنوبية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم الأربعاء.

ونقلت الوكالة عن جهاز الأمن الرئاسي الكوري الجنوبي القول إن بالونا واحدا على الأقل هبط على مجمع المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية.

وقال جهاز الأمن الرئاسي "أظهر التحقيق الذي أجراه فريق الاستجابة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية أن البالونات لا تشكل خطرا أو تلوثا، ولذلك تم انتشالها".

ونقلت يونهاب عن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية قولها إن عددا من البالونات حلّق عبر الحدود حول سول والمقاطعة المحيطة بها.

ونصحت هيئة الأركان المشتركة السكان بعدم لمس هذه الأشياء، والإبلاغ عنها للسلطات، حسبما أفادت يونهاب.

ومنذ نهاية مايو الماضي، أرسلت كوريا الشمالية أكثر من ثلاثة آلاف بالون مليء بالقمامة إلى الجنوب، بما في ذلك نحو 500 بالون يوم الأحد، وفقا لما ذكرته الوكالة.

وتعتبر هذه الإجراءات من قبل كوريا الشمالية رد فعل على أنشطة مماثلة من قبل مجموعات كورية جنوبية، والتي ترسل مرارا آلاف المنشورات ومواد الدعاية الأخرى عبر الحدود في بالونات غاز ضخمة.

وتشهد المنطقة منزوعة السلاح والحدود البحرية التي تفصل بين الدولتين الكوريتين توترا متزايدا مرة أخرى، حيث لا تزال الدولتان في حالة حرب رسميا منذ صراع في خمسينيات القرن الماضي.