السلطات الألمانية تفرض حظرا على المركز الإسلامي في هامبورج

حظرت السلطات الألمانية، اليوم الأربعاء، المركز الإسلامي في هامبورج، وهو منظمة تعتبرها الاستخبارات الألمانية خاضعة لسيطرة إيران.

ومن أجل تطبيق قرار الحظر، الذي نُشر في الجريدة الرسمية الاتحادية، ويتعلق أيضا بالمنظمات ذات الصلة، داهم رجال الشرطة المركز بالإضافة إلى منشآت في ولايات أخرى في وقت مبكر من صباح اليوم للمرة الثانية خلال بضعة أشهر.

وشوهد العشرات من رجال الشرطة يطوقون المسجد الأزرق في هامبورج، وهو مسجد شيعي يقع في منطقة راقية على شاطئ بحيرة الألستر الخارجية في هامبورج، ويديره المركز الإسلامي.

ووفقا لمراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، فإن عددا من رجال الشرطة داهموا مبنى منظمة شيعية في منطقة نويكولن في برلين في نفس الوقت تقريبا.

وصنف جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني المركز على أنه متطرف.

وتعد المنظمة مركزا دعائيا مهما لطهران في أوروبا. ويراقب جهاز الاستخبارات الداخلية في هامبورج المنظمة منذ التسعينيات.

وتأتي العملية واسعة النطاق، التي استهدفت فيها السلطات أيضا منظمات ذات الصلة بالمركز الإسلامي في ولايات أخرى، عقب أن قام المسؤولون بتفتيش 54 منشآه في أنحاء ألمانيا في نوفمبر الماضي، بما فيها المسجد الأزرق والعشرات من المنشآت في هامبورج.