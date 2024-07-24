كوريا الجنوبية تراجع قانون مكافحة الفساد وترفع سقف الإنفاق على الوجبات

أعلنت هيئة الحقوق المدنية ومكافحة الفساد في كوريا الجنوبية، أنها تعتزم رفع سقف الإنفاق على وجبات المسؤولين الحكوميين، وذلك للمرة الأولى منذ ثماني سنوات لتعكس بشكل أفضل الضغوط التضخمية الأخيرة.

وقررت الهيئة الثلاثاء، زيادة الحد الأقصى إلى 50 ألف وون (36 دولارا) من 30 ألف وون (22 دولارا) للوجبة، وذلك بعد اجتماع عقد أمس الأول الاثنين. وسوف تدخل التعديلات حيز التنفيذ في سبتمبر، على أقصى تقدير، بعد موافقة البرلمان والحكومة.

وطبقت كوريا الجنوبية، التي لديها تقليد بتبادل الهدايا خلال بعض العطلات الوطنية، قوانين مكافحة الفساد الحالية في 2016 للقضاء على الفساد بين المسؤولين الحكوميين، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء.

وقال نائب رئيس هيئة الحقوق المدنية ومكافحة الفساد، جيونج سيونج يون، إنه جرى رفع السقف الآن ليتواءم بشكل أفضل مع العوامل الكلية مثل ارتفاع أسعار المستهلك، والتشجيع على الإنفاق والمساعدة في دعم صناعة المطاعم التي تدعم إلى تخفيف السقف.

وتم سن القانون الحالي لتقييد مقدار الأموال التي يمكن أن تنفق على الوجبات والهدايا بالنسبة للمسئولين الحكوميين والمعلمين والصحفيين، ولكنه واجه انتقادا بأنه ليس كافيا لتغطية الهدايا والطعام الأساسين اللذين يعتبران مجاملة.



