نائب وزير خارجية روسيا يحذر كوريا الجنوبية من أي عمل تقوم به ضده بلاده

حذر نائب وزير خارجية روسيا، اندريه رودينكو من أن موسكو سترد على أي عمل، تقوم به كوريا الجنوبية ضد روسيا.

وفي مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية للأنباء اليوم الأربعاء، قال رودينكو إن موسكو لن تتجاهل أي عمل ، تتخذه سول ضد روسيا، بدون رد مناسب.

جاءت تصريحاته، بعد أن ذكرت سول الشهر الماضي أنها يمكن أن تغير حجم وطبيعة الدعم، الذي تقدمه لأوكرانيا، في أعقاب تبني معاهدة شراكة استراتيجية شاملة بين روسيا وكوريا الشمالية.

وحذر رودينكو سول من القيام بأي عمل متسرع، يمكن أن يزيد من التوترات في شبه الجويرة الكورية، ودعت سول إلى التركيز على مصالحها الأمنية الخاصة، بدلا من مصالح دولة ثالثة.