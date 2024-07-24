تعهد الحزب الشيوعي الصيني برفع سن التقاعد يثير قلق العمال

أدى تعهد الحزب الشيوعي الصيني برفع سن التقاعد بشكل تدريجي إلى تجدد حالة من القلق في الصين، حيث تواجه سبل العيش بالفعل تحديات بسبب تباطؤ سوق العمل، واستمرار التمييز في التوظيف والتقنيات المتطورة.

وأعلن مسؤولون في بكين، بعد اجتماع مغلق للحزب الحاكم الأسبوع الماضي، أنه سيجري رفع سن التقاعد "بطريقة طوعية ومرنة"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

يشار إلى أن الصين أبقت على سن التقاعد للعاملين من ذوي الياقة البيضاء دون تغيير عند 60 عاما للرجال و 55 عاما للنساء لأكثر من أربعة عقود. ولدى الصين أحد أدنى سن للتقاعد في العالم.