 تعهد الحزب الشيوعي الصيني برفع سن التقاعد يثير قلق العمال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تعهد الحزب الشيوعي الصيني برفع سن التقاعد يثير قلق العمال

بكين - د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 يوليه 2024 - 12:36 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 يوليه 2024 - 12:36 م

أدى تعهد الحزب الشيوعي الصيني برفع سن التقاعد بشكل تدريجي إلى تجدد حالة من القلق في الصين، حيث تواجه سبل العيش بالفعل تحديات بسبب تباطؤ سوق العمل، واستمرار التمييز في التوظيف والتقنيات المتطورة.

وأعلن مسؤولون في بكين، بعد اجتماع مغلق للحزب الحاكم الأسبوع الماضي، أنه سيجري رفع سن التقاعد "بطريقة طوعية ومرنة"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

يشار إلى أن الصين أبقت على سن التقاعد للعاملين من ذوي الياقة البيضاء دون تغيير عند 60 عاما للرجال و 55 عاما للنساء لأكثر من أربعة عقود. ولدى الصين أحد أدنى سن للتقاعد في العالم.

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