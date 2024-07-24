محافظ الأقصر يتفقد مشروع توسعة كوبري مدخل مدينة الطود

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، مشروع إحلال وتجديد كوبري مدخل مدينة الطود بمنطقة الكيلو 39 على ترعة الكلابية بطول حوالي 50 مترًا وعرض 16 مترًا، بهدف القضاء على الاختناقات المرورية وتحقيق السيولة المرورية بمدخل مدينة الطود.

وأوضح مسؤولو الجهاز المركزي للتعمير فرع البحر الأحمر، أن العمل في إنشاء الكوبري بدأ في شهر يناير العام الماضي، وتم الانتهاء منه يوليو من نفس العان، بتكلفة تتجاوز 37 مليون جنيه بتمويل من محافظة الأقصر.

وأشاروا إلى أنه تم إنشاء كوبري جديد لمدخل المدينة بدلاً من الكوبري القديم المتهالك، والذي كان عرضه 5 أمتار فقط؛ ليتناسب مع المظهر الجمالي لمدخل مدينة الطود وأعمال التطوير والتبطين التي تمت لجانبي ترعة الكلابية الشرقي والغربي عند مدخل المدينة.

وأضافوا أنه تم إنشاء عداية للمرافق بجوار الكوبري الجديد بطول 50 مترا وعرض 2 متر وربع لأعمال مرافق المياه والاتصالات التي كانت متواجدة على الكوبري القديم؛ لتكون المرافق على عداية عمل صناعي خاصة بها.

من جهته، وجه محافظ الأقصر بالحفاظ على ما تم إنجازه من أعمال لتوسعة كوبري مدخل المدينة مكلفا مسؤولي الطرق برصف وتزيين مدخل المدينة الشبابية الدولية أيضا مع استكمال المتبقي من مشروع ازدواج طريق مدخل مدينة الطود الرئيسي بداية من كوبري البغدادي وحتى مدخل المدينة.