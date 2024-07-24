نتنياهو: حرب غزة يمكن أن تنتهي غدا بشرطين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تسريع الولايات المتحدة إرسال المساعدات العسكرية لإسرائيل سيسرع من حسم حرب غزة.

وأضاف في كلمة أمام الكونجرس الأمريكي، مساء الأربعاء (بتوقيت القاهرة)، أن الحرب في غزة يمكن أن تنتهي غدا إذا استلمت حماس ونزعت سلاحها، وأطلقت سراح كل الأسرى.

وأشار إلى أن حماس إن تفعل ذلك فإن إسرائيل ستواصل القتال حتى تحقيق أهدافها، وتحديدا القضاء على قدرات حماس العسكرية والقضاء على سلطتها في غزة وإعادة المحتجزين.

وشدد نتنياهو، على أن إسرائيل لن ترضى بأي شيء أقل من ذلك، متابعا: «إيران تدرك أنها يجب أن تسيطر على الشرق الأوسط أولا من أجل مواجهة الولايات المتحدة».

ونوه بأن إسرائيل عندما تقاتل حماس وحزب الله والحوثيين فهذا يعني أنها تقاتل إيران.