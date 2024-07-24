أردوغان: نسعى لتحسين صداقاتنا مع جميع الدول

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن «بلاده تسعى إلى تعزيز صداقاتها مع جميع الدول وتعمل على زيادة عدد أصدقائها».

وبحسب وكالة «الأناضول»، جاء ذلك في كلمة ألقاها، الأربعاء، خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بالبرلمان التركي.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: «نسعى إلى تحسين صداقاتنا مع جميع البلدان وزيادة عدد أصدقائنا ولا نتجاهل أي يد ممدودة للمصافحة».

وأضاف أن تركيا تتابع جميع ما تقوم به اليونان وتتدخل عند اللزوم، مؤكدا أن أنقرة ستواصل الدفاع عن الأقلية التركية في تراقيا الغربية.

وتطرق خلال خطابه إلى الجانب الاقتصادي، موضحاً أن رفع وكالة «موديز» الدولية التصنيف الائتماني لتركيا بعد 11 عاما، خطوة متأخرة، مبيناً أن قدرات تركيا الاقتصادية أكبر بكثير من مثل هذه التصنيفات.

واستطرد أردوغان قائلاً: «نهدف إلى زيادة رخاء مواطنينا بشكل دائم دون وضع اقتصادنا في حلقة مفرغة تغذي التضخم».