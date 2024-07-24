ابنة رشوان توفيق: أبويا دلعني أوي وعمره ما قال لفظ وحش

قالت هبة، ابنة الفنان القدير رشوان توفيق، إن والدها قام بتربيتها على أكمل وجه، وكل مرحلة من عمرها في حياتها قام بتعليمها وتثقيفها والاهتمام بأحفاده، ويتمتع بروح شبابية ومثابر، وروحه القتالية تسير على المثل الشعبي "أمشي عدل يحتار عدوك فيك".

وتابعت هبة، ابنة الفنان رشوان توفيق، خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2": "أبويا لسانه بينقط عسل وعمره ما قال كلمة وحشة أبداً بس ربنا ما يوري حد غضبه وخصوصاً مع اللي يحبه وده عشم مش أكتر.. وعلى قد ما دلعني وهو قال إني أكتر واحدة متدلعة، بس الصورة تبان كده لأني أنا اللي في ظهره على طول أكتر من أخويا الله يرحمه".

وأشارت هبة رشوان توفيق إلى أن والدها بدأ يغضب مؤخراً، خاصة بعد وفاة والدتها ومرضه، ولم يكن أحد مثيله في التسامح، ويرفض أن يأتي أحد على كرامته، وقام بتوريثنا تلك النقطة. واختتمت هبة رشوان توفيق حديثها قائلة: "ربنا يخليك لينا، وأنا أشهد أنك أديت الأمانة سواء تجاه أبنائك أو فنك أو وطنك، وهو كائن حب حقيقي يسير على قدميه، بس محدش يزعله. ومحمد وفيق قال لي مرة رشوان توفيق راجل زي الفل بس محدش ياخد فيشته ويحطها في الكبس".