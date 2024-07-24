انجراف سفينة تحمل أكثر من 100 راكب جنوب طوكيو

أعلن خفر السواحل الياباني اليوم الأربعاء انجراف سفينة تابعة لشركة توكاي كيسين، تحمل أكثر من 100 راكب، في المياه جنوب طوكيو، حيث أنها أصبحت غير قادرة على الإبحار بقوتها الذاتية .

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن السفينة أبلغت نحو الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي أنها لم تعد قادرة على الإبحار بسبب تسرب زيتي. ولم ترد تقارير حول وقوع إصابات بين الركاب البالغ عددهم 116 راكبا وطاقم السفينة المؤلف من خمسة أشخاص.

وقالت قوات خفر السواحل إن السفينة، التي غادرت خليج طوكيو في طريقها إلى جزيرة شيكين في سلسلة جزر أوز، تنجرف حاليا على بعد 17 كيلومترا جنوب غرب منارة في الطرف الجنوبي لشبه جزيرة بوسو في محافظة تشيبا.