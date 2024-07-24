قراصنة إنترنت أوكرانيون يوقفون الخدمات المصرفية وشبكات الهواتف المحمولة مؤقتا في روسيا

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أفادت تقارير بأن خبراء في الحواسب الآلية بالاستخبارات العسكرية الأوكرانية عرقلوا أنظمة البنوك والهواتف المحمولة والشركات المقدمة لخدمة الإنترنت في روسيا لفترة وجيزة أمس الثلاثاء.

ووقع الهجوم صباح أمس الثلاثاء، حسبما قالت عدة وسائل إعلام أوكرانية، نقلا عن مصادر استخباراتية. وعادت الخدمات للعمل مجددا اليوم الأربعاء.

ولم يتمكن العملاء الروس مؤقتا من الدخول على حسابتهم المصرفية عبر شبكة الإنترنت أو الدفع بالكروت لعدة ساعات. وظهر للعملاء رسالة على تطبيقات البنوك تشير إلى وجود عطل بالنظام، وأنه سوف يتم إصلاح الأعطال في أقرب وقت ممكن.