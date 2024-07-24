زيلينسكي: أوكرانيا يجب أن تنتج صواريخها بعيدة المدى

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تعمل على تطوير وبناء صواريخها بعيدة المدى.

وأضاف في خطابه الليلي بالفيديو: "برنامجنا الصاروخي يظهر زخما جيدا، وعلى الرغم من أنها مهمة صعبة، فإننا نقترب تدريجيا من إمكانية استخدام صواريخنا الخاصة، وليس فقط الاعتماد على الصواريخ التي يقدمها شركاؤنا".



وتابع أن أوكرانيا بحاجة إلى التفكير في "حلولنا الخاصة، خياراتنا الخاصة"، حتى مع اعتمادها على الدعم العسكري الغربي لمحاربة القوات الروسية الغازية.

ولا يبدأ برنامج أوكرانيا للقذائف من الصفر. وكانت البلاد المركز الرئيسي لإنتاج الصواريخ خلال الحقبة السوفيتية.

وتم إدخال أنواع جديدة من الصواريخ بعد بدء القتال في شرق أوكرانيا بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لروسيا في عام 2014.

ولا يسمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الغربية لإطلاق النار على أهداف في عمق الأراضي الروسية، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الأوروبيين والأمريكيين يخشون أن يجرهم ذلك إلى الحرب.

وللالتفاف على هذا الحظر، لا يريد زيلينسكي زيادة إنتاج الصواريخ فحسب، بل يريد أيضا تصميم صواريخ ذات مدى أطول.

وحتى الآن، لا تزال موسكو تتمتع بميزة واضحة في قوة نيران الصواريخ.