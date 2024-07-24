سنغافورة تتوج بلقب صاحبة أقوى جواز سفر في العالم

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تفوقت سنغافورة على فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا لتصبح صاحبة أقوى جواز سفر في العالم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء أن امتلاك جواز سفر سنغافوري يعني دخول 195 دولة بدون تأشيرة دخول، مما يضع سنغافورة في قمة مؤشر هينلي لجوازات السفر.

وجاءت الدول الأوروبية الأربعة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، التي حصلت على المركز الأول مطلع هذا العام، في المرتبة الثانية الآن بجانب اليابان.

وحلت سبع دول في المرتبة الثالثة لأول مرة، حيث يمكن لحاملي جوازات سفر النمسا وفنلندا وإيرلندا ولوكسمبورج وهولندا وكوريا الجنوبية والسويد دخول 191 دولة بدون تأشيرة دخول.

وتراجعت الولايات المتحدة للمرتبة الثامنة، لتواصل انخفاضها المستمر منذ عقد على المؤشر. وجاءت المملكة المتحدة في المرتبة الرابعة.

ومازال جواز سفر أفغانستان، الذي يتيح دخول 26 دولة بدون تأشيرة دخول، الأضعف في العالم.