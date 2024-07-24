السعودية ترحب ببيان المبعوث الأممي حول الاتفاق بين حكومة اليمن والحوثيين

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن ترحيب المملكة بالبيان الصادر عن مكلب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن هانس جروند بيرج، يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024م، بشأن اتفاق الحكومة اليمنية وأنصار الله الحوثيين على إجراءات لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوبة اليمنية.

وأكدت الخارجية السعودية، في بيان لها اليوم الأربعاء، دعمها لجهود المبعوث الأممي الرامية إلى تحقيق السلام والأمن لليمن وشعبه الشقيق.

وجددت التأكيد على استمرار وقوف المملكة مع اليمن وحكومته وشعبه الشقيق، وحرصها الدائم على تشجيع جهود خفض التصعيد والحفاظ على التهدئة.

وعبّرت عن تطلعها إلى أن يُسهم هذا الاتفاق في جلوس الأطراف اليمنية على طاولة الحوار، تحت رعاية مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن؛ لمناقشة القضايا الاقتصادية والإنسانية كافة، وبما يسهم في التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية في إطار خارطة الطريق الدعم مسار السلام في اليمن.

وأفادت بعثة الأمم المتحدة إلى اليمن، الثلاثاء، بأن الحكومة اليمنية والحوثيين اتفقا على تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.

ويتضمن النص المكتوب الآتي:

• إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة.

• استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يوميا أو بحسب الحاجة.

• تعقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة.

• البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خارطة الطريق.