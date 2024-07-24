تراجع عدد سكان اليابان للعام الخامس عشر على التوالي، حيث أصبح كل من الانخفاض السكاني ومعدل الانخفاض الأكبر منذ بدء إجراء المسح في عام 1968.

وكشفت وزارة الشئون الداخلية، أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في اليابان، حتى الأول من يناير من هذا العام، بلغ ما يزيد قليلا عن 124.885 مليون، بانخفاض قدره حوالي 531 ألفا و700 شخص، أي ما نسبته 0.42 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، منوهة إلى أن عدد السكان اليابانيين يزيد قليلا عن 121.561 مليون، بانخفاض حوالي 861 ألفا و200، أي بنسبة 0.7 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وأضافت أن معدل نمو وعدد المقيمين الأجانب في البلاد وصل إلى مستوى قياسي، حيث زاد عن 3.323 مليون، بزيادة حوالي 329 ألفا و500 أي بنسبة 11.01 بالمئة مقارنة بالعام السابق، ليتجاوز المجموع 3 ملايين للمرة الأولى.

ونما عدد السكان على أساس سنوي في محافظات طوكيو وأوكيناوا وتشيبا، فيما انخفض في باقي المحافظات الـ44 الأخرى.

وذكرت الوزارة، أن عدد اليابانيين المولودين في البلاد بلغ في عام 2023 نحو 729 ألفا و300، وهو الأدنى منذ بدء المسح في عام 1979، في حين كان عدد الوفيات هو الأعلى، إذ تجاوز 1.579 مليون، ونتيجة لذلك، وصل الانخفاض الطبيعي في عدد السكان إلى مستوى قياسي بلغ 850 ألفا و360 نسمة.

وانخفض عدد سكان اليابان لمدة 15 عاما على التوالي منذ أن وصل إلى ذروته عند 127 مليون نسمة في عام 2009، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 86.7 مليون بحلول عام 2060، وسيتسبب ذلك في تزايد مستوى شيخوخة المجتمع، وحصول آثار سلبية على الاقتصاد والأمن القومي الياباني.