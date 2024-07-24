وزير الخارجية التركي: نعترف بحماس حزبا سياسيا تحت مظلة فلسطين

قال وزير الخارجية التركية هاكان فيدان، إن الحرب الدائرة في غزة «خنجر مغروز في قلب العالم»، مؤكدا دور بلاده في تقديم كل الدعم الممكن لجميع الأطراف فيما يتعلق بوقف إطلاق النار.

وأضاف فيدان في حديثه مع فضائية «سكاي نيوز عربية»، اليوم الأربعاء، أن «الأمريكيين والغربيين متفقون على أن بنيامين نتنياهو يتجنب اتخاذ خطوات في سياق الوصول لاتفاق يضع حدا للحرب، خاصة أن وقف إطلاق النار في فلسطين لا يتوافق مع الأهداف السياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي».

وأشار إلى أن «أنقرة تعترف بحماس حزبا سياسيا تحت مظلة فلسطين»، منوهًا أن «حماس ليست سببا وإنما نتيجة لاحتلال الأراضي الفلسطينية».

وأكمل: «اليوم حماس موجودة، وغدا قد تظهر منظمة أخرى، المسألة هي ما سيكون عليه مستقبل المقاومة الفلسطينية، نحن في تركيا ننظر إلى الموضوع من هذه الزاوية، هناك بعض التصورات الخاطئة حول أننا ندعم حماس بشكل كبير، نحن لدينا قضية واحدة فقط ندعمها وهي القضية الفلسطينية المُحقّة».

وعن رأيه بشأن مرحلة ما بعد الحرب قال فيدان: «إذا لم نقم بتطبيق حل الدولتين الآن، فسوف تنشب في المستقبل حرب غزة الرابعة، أو حرب الضفة الغربية الخامسة أو حرب القدس السابعة، لذا يجب أن نتعلم من الأحداث ونطبق حل الدولتين بأسرع ما يمكن، هذا مهم لأمن الإسرائيليين وأيضا لأمن الفلسطينيين، في الواقع، يجب القيام بذلك من أجل أمن المنطقة بأسرها».

وأضاف فيما يخص معارضة حل الدولتين خوفا من صعوبة القدرة على تطبيقها: «إذا مُنح الفلسطينيون دولة، فإننا يمكن أن نتحدث مع الدول الإسلامية، ومع الدول الأخرى، هذه الدول وبما فيها تركيا مستعدة، نحن مستعدون للمشاركة في النهوض بهذه المسؤولية لضمان بقاء هذه الدولة واتفاق السلام، ليست لدينا أي مشكلة في هذا».