محافظ الأقصر يوافق على توسعة مصنع تعبئة أسطوانات الغاز في الطود

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تفقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، سير العمل بداخل مصنع تعبئة أسطوانات الغاز في مدينة الطود؛ للاطمئنان على انتظامه وبحث مقترح توسيعه.

واطلع محافظ الأقصر، على مراحل العمل والإنتاج ووجه بالتأكد من مراقبة الأوزان ووجود أرصدة بالمصنع، كما تابع انتظام العمل وتوفر الأسطوانات المنزلية والتجارية، وشهد تجربة طوارئ؛ للتأكد من جاهزية المصنع واستعداده لأي أخطار.

ووافق المحافظ على الطلب المقدم من إدارة المصنع بشأن توسعة مساحته حيث تبلغ مساحته الحالية 297 مترا مربعا، على أن تبدأ أعمال التوسعة خلال الفترة القليلة المقبلة مباشرة.