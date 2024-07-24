 محافظ الأقصر يوافق على توسعة مصنع تعبئة أسطوانات الغاز في الطود - بوابة الشروق
الأربعاء 24 يوليه 2024 4:07 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

محافظ الأقصر يوافق على توسعة مصنع تعبئة أسطوانات الغاز في الطود

محمد راشد
نشر في: الأربعاء 24 يوليه 2024 - 3:46 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 يوليه 2024 - 3:46 م


تفقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، سير العمل بداخل مصنع تعبئة أسطوانات الغاز في مدينة الطود؛ للاطمئنان على انتظامه وبحث مقترح توسيعه.

واطلع محافظ الأقصر، على مراحل العمل والإنتاج ووجه بالتأكد من مراقبة الأوزان ووجود أرصدة بالمصنع، كما تابع انتظام العمل وتوفر الأسطوانات المنزلية والتجارية، وشهد تجربة طوارئ؛ للتأكد من جاهزية المصنع واستعداده لأي أخطار.

ووافق المحافظ على الطلب المقدم من إدارة المصنع بشأن توسعة مساحته حيث تبلغ مساحته الحالية 297 مترا مربعا، على أن تبدأ أعمال التوسعة خلال الفترة القليلة المقبلة مباشرة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك