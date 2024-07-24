رئيس وزراء مونتينيجرو يجري تعديلا وزاريا ويعزز النفوذ المؤيد للصرب

أجرى رئيس وزراء مونتينيجرو، ميلوجكو سباجيتش، تعديلا على تشكيل حكومته، مقدما تشكيلة جديدة ذات تأثير متزايد للمواليين للصرب والبوشناق، كما قام بتوسيع أغلبية برلمانه من 46 إلى 53 نائبا.

وبعد ما يقرب من تسعة أشهر من توليها السلطة، حصلت الحكومة الجديدة على تأييد 53 من أصل 81 نائبا يوم الثلاثاء، بينما اختارت المعارضة مقاطعة التصويت.

وفاز حزب "أوروبا الآن"، بقيادة سباجيتش، في الانتخابات البرلمانية في يونيو 2023، لكنه لم يتمكن من تأمين أغلبية مطلقة. وبعد مفاوضات طويلة، تمكن سباجيتش أخيرا من تشكيل حكومته الائتلافية الأولى في أكتوبر 2023.

وفي هذا البلد الصغير في البلقان على البحر الأدرياتيكي، لا يزال موضوع الهوية العرقية يقسم المجتمع. وأعلنت مونتينيجرو استقلالها عن صربيا في عام 2006 بعد استفتاء. وبعض من سكانها البالغ عددهم 600 ألف نسمةلايعتبرون أنفسهم جزءا من الأمة الصربية.