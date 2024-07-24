هيئة الطيران المدني النيبالية تؤكد مقتل 18 شخصا ونجاة شخص في حادث تحطم طائرة

أكدت هيئة الطيران المدني النيبالية مقتل 18 شخصا كانوا على متن طائرة تابعة لشركة ساوريا للخطوط الجوية تحطمت في مطار تريبوفان الدولي في كاتمندو اليوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة كاتمندو بوست أن هيئة الطيران قالت إن 19 شخصا، بينهم طاقم الطائرة المؤلف من شخصين، كانوا على متن الطائرة التي كانت متجهة إلى مدينة بوخارا وأقلعت من كاتمندو الساعة الحادية عشرة والدقيقة الحادية عشرة صباحا بالتوقيت المحلي.

وكانت الطائرات قد انجرفت عن المدرج، وسقطت في واد على الجانب الشرقي للمطار.

وقالت شرطة نيبال إنه تم إنقاذ قائد الطائرة ام ار شاكيا من موقع الحادث، وجرى نقله إلى مستشفى كيه ام سي في سينامانجال لتلقى العلاج.

وأشارت الشرطة النيبالية إلى أن جميع الركاب كانوا من موظفي شركة الطيران، الذين كانوا في طريقهم إلى بوخارا من أجل صيانة الطائرات.