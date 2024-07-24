السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع بدء أعمال مشروع إنشاء كوبري الشاملة على الإبراهيمية

عقد السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف اللواء سامي علام، اجتماعًا بحضور الجهات التنفيذية؛ لمتابعة مستجدات الوضع والخطوات التي تم تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من مشروع إنشاء كوبري الشاملة المزمع إنشاؤه أعلى ترعة الإبراهيمية، وشريط السكة الحديد بمدينة بني سويف، وذلك في إطار خطة المحافظة لتيسير الحركة المرورية، وتخفيف الزحام وتحقيق السيولة المرورية وإضفاء الشكل الجمالي على شوارع وميادين المحافظة.

ويشار إلى أنه حضر الاجتماع كل من المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، وهاني الجويلي رئيس المدينة، والمهندس محمد عمار مدير إدارة الكباري بالهيئة، والمهندس محمد عشري مهندس مشروعات الكباري بالهيئة، والمهندس أحمد عبد المعز مدير مركز شبكات المرافق، والمهندس محمد عزت رئيس شبكة كهرباء بني سويف، والمهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة، ومسئولي المرور وشركة الغاز ومياه الشرب والصرف الصحي، والمكتب الفني والمتابعة بديوان عام المحافظة.

وتفقد السكرتير العام المساعد، عقب الاجتماع، الأعمال التي تم تنفيذها؛ تمهيدًا للبدء في أعمال إنشاء الكوبري، حيث شملت إزالة الرصيف الملاصق لسور حديقة الحيوان، لاستغلال مساحته في عمل حارة مرورية بعرض 4.5 متر، لتسيير الحركة المرورية بشارع صلاح سالم، حيث سيتم تنفيذ المشروع على 3 مراحل.

وتبدأ المرحلة الأولى من المشروع في المسافة من نزلة شارع صلاح سالم بداية من دوران العبور، وحتى نهاية حديقة الحيوان في الجانب الغربي من ترعة الإبراهيمية، وكذا المسافة من أمام مديرية الصحة، وحتى المشتل في الجانب الشرقي من الترعة.

كما تمت مراجعة المسارات المرورية التي تم الاتفاق على إتاحتها وإقرارها بمحيط الأعمال، والتي تضمنت أن تكون الحركة للمتجه من العبور إلى شارع صلاح سالم في حارة مرورية بعرض 4.5 متر بجوار سور حديقة الحيوان، مع إزالة الرصيف الملاصق لسور الحديقة، ثم تعود الحركة إلى طبيعتها بعد تلك المسافة، فيما تكون الحركة "للقادم من صلاح سالم إلى العبور" طبيعية حتى بوابة كلية العلوم، لتكون بعدها "حارة مرورية واحدة بعرض 4.5 متر في تلك المسافة، "بجوار سور الجامعة" من بوابة الكلية حتى ميدان العبور"، وفي الجانب الشرقي من الترعة: يكون الاتجاه من مزلقان الشاملة إلى حي الزهور "اتجاه واحد فقط" بعرض حارة مرورية 5 أمتار، مع غلق الاتجاه من مديرية الصحة وحتى مزلقان الشاملة.

وأشار السكرتير العام المساعد، إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالمشروع وتعزيز التنسيق والتواصل بين كل الجهات المختصة لتذليل أية معوقات في حينها؛ لتسريع وتيرة العمل وتسهيل الحركة بمحيط الأعمال، مع التأكيد على أهمية التزام السائقين والمواطنين بالمسارات المرورية والسرعات المقررة، والقواعد والإرشادات المرورية لتفادي الزحام وفك الاختناق والتكدس المروري، وتحقيق التوازن لضمان انتظام العمل وتسهيل الحركة والتيسير على المواطنين، خاصة في ظل كثافة الحركة وبالمنطقة وأهمية موقعها بالمدخل لشمالي للمدينة العاصمة، ووجود العديد من المنشآت التعليمية والمصالح الحكومية والمرافق الخدمية الحيوية.