رياضة دمياط توجه بغلق بعض حمامات السباحة المخالفة في المحافظة

تابع الدكتور وليد الشاذلي، مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، واللجنة المرافقة المشكلة من وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، ومدير الهيئات ومدير الشئون القانونية، ومدير المركز الإعلامي، عددًا من حمامات السباحة بمدينة رأس البر، منها نادي النيل خلود النيل، والمهندسين، والقضاة، والحكمة، والعاملين بالمحافظة.

وأوضح "الشاذلي"، في بيان له اليوم الأربعاء، أنه أصدر تعليماته بالغلق المؤقت لبعض حمامات السباحة، طبقا لتعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ونظرًا لعدم الالتزام بالمعايير القياسية، وإجراءات الأمن وأكواد السلامة، الخاصة بحمامات السباحة، ولحين توفيق الأوضاع، وذلك بناء على تعليمات الدكتور أشرف صبحي، بمتابعة الحملات على حمامات السباحة العامة والخاصة بنطاق محافظة دمياط.