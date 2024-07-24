 نيوزيلندا تشكو كندا بسبب استخدام طائرة مسيرة للتجسس على أحد فرقها في أولمبياد باريس - بوابة الشروق
الأربعاء 24 يوليه 2024 6:56 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

نيوزيلندا تشكو كندا بسبب استخدام طائرة مسيرة للتجسس على أحد فرقها في أولمبياد باريس

د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 يوليه 2024 - 6:12 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 يوليه 2024 - 6:12 ص

قدمت نيوزيلندا شكوى إلى وحدة النزاهة في اللجنة الأولمبية الدولية بعد رصد طائرة مسيرة تابعة لأحد أعضاء فريق كندا فوق جلسة تدريبية لفريق كرة القدم النسائي في أولمبياد باريس.

وقالت اللجنة الأولمبية النيوزيلندية اليوم الأربعاء إن الطائرة المسيرة حلقت فوق جلسة تدريب فريق كرة القدم النسائي النيوزيلندي في سانت إتيان في 22 تموز/يوليو.

وأضافت: "أبلغ أعضاء دعم الفريق بالإبلاغ عن الحادث إلى الشرطة على الفور، مما أدى إلى احتجاز مشغل الطائرة المسيرة، الذي تم تحديده كعضو في فريق دعم المنتخب الكندي النسائي لكرة القدم".

وطلبت نيوزيلندا من كندا إجراء مراجعة كاملة للحادث.

وقالت اللجنة الأولمبية النيوزيلندية: "قدمت كندا اعتذارا وتحقق في ظروف الحادث".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك