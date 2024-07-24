الفلبين تعلن حالة كوارث في منطقة العاصمة بسبب الأمطار الموسمية

أعلنت الفلبين حالة كوارث، في منطقة العاصمة اليوم الأربعاء، حيث تسببت الأمطار الموسمية، التي اشتدت بسبب إعصار "جيمي" في غمر مساحات واسعة من المنطقة الرئيسية الاقتصادية وتسببت في عمليات إجلاء.

ووافق مجلس "رؤساء بلديات منطقة العاصمة مانيلا" على الإعلان الذي من شأنه تسهيل الإفراج الفوري عن أموال إغاثة، بناء على إجراءات بثها على الانترنت المجلس المشرف على المنطقة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وتم اتخاذ القرار، مع استمرار الأمطار الغزيرة في اجتياح العاصمة، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 13 مليون نسمة وتمثل ثلث الناتج الاقتصادي للبلاد.

وكانت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث قد ذكرت في وقت سابق اليوم الأربعاء أن 12 شخصا لقوا حتفهم بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن أمطار موسمية غزيرة، اشتدت بسبب إعصار في الفلبين.

وتم تعليق العمل الحكومي والدراسة في العاصمة مانيلا بسبب الفيضانات. كما تم تعليق التداول في بورصة الفلبين.

ولقيت امرأة حامل في شهرها السادس وطفلها، الذي يبلغ تسع سنوات وشقيقين مراهقين، حتفهم في انهيار أرضي في قرية، في بلدة "أجونسيلو" بإقليم "باتانجاس" جنوب مانيلا، طبقا لما ذكره رئيس بلدية أجونسيلو.

ودفن الانهيار الأرضي منزل الضحايا، على جانب منطقة جبلية في قرية "سوبيك إيلايا"، طبقا لما ذكره رئيسة البلدية سيندريلا فالينتون رييس.

كانت الفيضانات في بعض مناطق العاصمة تسببت في إغلاق طرق أمام حركة المرور. وفي منطقة ماكاتي المالية، شوهد أشخاص يتجولون في مياه الفيضان بينما كانت السيارات تتحرك ببطء.