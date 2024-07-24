صحة بني سويف: افتتاح توسعات قسم الحضانات الجديدة بمستشفى إهناسيا التخصصي

أكدت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة في بني سويف، أنه تم افتتاح، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور عبدالله أسامة مدير عام مستشفى إهناسيا التخصصي، توسعات قسم الحضانات الجديدة بمستشفى إهناسيا التخصصي، وذلك بطاقة استيعابية 6 حضانات و3 أجهزة تنفس صناعي، ليرتفع إجمالي الحضانات بالمستشفى إلى 20 حضانة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور إسحق جميل نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بتخفيف العبء على المواطنين وتقديم خدمة صحية جيدة بالمستشفيات.

حضر الافتتاح الدكتور مدحت سليمان مدير الخدمات الطبية، والدكتورة مها بسيوني رئيس أقسام الأطفال، والدكتور أحمد عامر رئيس قسم حضانات الأطفال.

وأكدت الدكتورة سماح جاد أن الافتتاحات تأتي في إطار اهتمام الدولة ودعم وزارة الصحة، برفع كفاءة المستشفيات وتطويرها ودعمها بكل الاحتياجات والأجهزة الطبية الحديثة، موضحة أن توسعات قسم الحضانات بمستشفى إهناسيا التخصصي يأتي من أجل تخفيف العبء على المواطنين وزيادة الاحتياجات على الحضانات لحديثي الولادة، والمساهمة في تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.



