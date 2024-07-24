اليابان والولايات المتحدة تعتزمان صياغة وثيقة جديدة للردع الموسع

ذكرت مصادر يابانية، اليوم الأربعاء، أن الحكومتين اليابانية والأمريكية تعتزمان صياغة وثيقة مشتركة جديدة بشأن الردع الموسع، بما في ذلك المظلة النووية الأمريكية.

ووفقا للمصادر ،ستوضح الوثيقة الجديدة التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن اليابان في وقت تتزايد فيه التهديدات النووية من جانب دول مثل الصين وروسيا،بحسب وكالة جيجي برس اليابانية للأنباء.

ومن المتوقع أن تبدأ الحكومتان الأمريكية واليابانية المناقشات بشأن الوثيقة خلال اجتماع وزاري في طوكيو يوم الأحد المقبل.

ومن المتوقع أن تحدد الوثيقة السياسة المتعلقة باستخدام الأسلحة النووية الأمريكية. ولكن من غير المرجح أن يتم الإعلان عن تفاصيل الوثيقة، للحفاظ على استراتيجيات الدفاع السرية، مثل الحالات التي ستستخدم فيها الولايات المتحدة الأسلحة النووية.

وبدأت اليابان والولايات المتحدة محادثات عمل منتظمة حول هذه القضية في عام 2010.