مكتبة الإسكندرية تدشن منتدى للشعر العربي بحضور لفيف من الشعراء

دشنت مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، منتدى مكتبة الإسكندرية للشعر العربي، وذلك خلال معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، بحضور الدكتور أحمد زايد مدير المكتبة، والشاعر المصري حسن طلب، والشاعر المصري إيهاب البشبيشي، ولفيف من الشعراء والمفكرين.

وقال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، إن المنتدى يعد منصة يجتمع فيها مبدعو الشعر العربي والتعريف، والشعراء العرب، وعمل دراسات نقدية لأشعارهم، والعمل علي تنمية الذائقة الفنية.

من جانبه أضاف الدكتور مدحت عيسى، مدير متحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية ومسئول عن إدارة المنتدى، أن الشعر هو أفضل أنواع التغيير بالجمال والكلمات، معلنًا أن المنتدى سيكون شهريًا يستضيف كبار الشعراء.

وتابع الشاعر حسن طلب: "إننا من خلال المنتدى نحتاج إلى إحياء القيم الشعرية والتقاليد الجمالية العريقة، ونصنع الوعي بالأدب والشعر الحقيقي بكل مذاهبه، مشيرا إلى احتياجاتنا للناقد الوسيط بين الشاعر والمتلقى".