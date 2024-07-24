الهلال السعودي يخطط لضم أوسيمين

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كشفت تقارير صحفية سعودية، عن تفكير نادي الهلال السعودي في ضم اللاعب النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نادي نابولي الإيطالي في فترة انتقالات الصيف الجارية.

ويعتبر أوسيمين نجم نادي نابولي أحد، أهم الأهداف في دوري روشن خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في ظل اهتمام الأهلي السعودي بالظفر بخدماته.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «سعودي سبورت» فإن إدارة الهلال تفكر جيدًا في الأيام القادم بتقديم عرض رسمي للتعاقد مع النيجيري أوسيمين بعد رغبته في مغادرة نابولي.

ويأمل فريق الهلال إلى التعاقد مع نجم النادي الإيطالي وذلك في ظل رغبة البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني للزعيم الآسيوي بالتوقيع معه.