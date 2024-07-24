الاتحاد الأوروبي يوافق على إرسال مساعدات لإعادة البناء في أوكرانيا

وافق سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على إرسال ما يقرب من 2ر4 مليار يورو (6ر4 مليار دولار) لمساعدة إعادة البناء في أوكرانيا في خضم حربها مع روسيا التي شنت غزوا شاملا للبلاد منذ عامين ونصف العام.

وأعلنت حكومة المجر، التي تتولى حاليا رئاسة المحادثات بين دول الاتحاد الأوروبي باعتبارها الرئيس الدوري للاتحاد، عن هذا القرار في منشور على تطبيق إكس.

ومن المقرر أن تُخصص هذه الأموال لأغراض مدنية، مثل إعادة بناء البنية التحتية.

وتُوفر هذه الأموال من خلال برنامج دعم الاتحاد الأوروبي متعدد السنوات الذي اقترحته في الأصل المفوضية الأوروبية، والتي أوصت بالإفراج عن الأموال قبل وقت قصير من قرار السفراء.

وحيث إن القرار اتخذ على المستوى الدبلوماسي، فمازال من حيث المبدأ يحتاج إلى موافقة سياسية من الوزراء.

ومن المقرر أن يتحقق ذلك من خلال إجراء روتيني، بموجبه تُمنح الحكومات الوطنية موعدا نهائيا للاعتراض.

وينص برنامج الدعم على توفير مساعدة مالية بقيمة 50 مليار يورو على مدى أربع سنوات. ومن المقرر أن يتم دفع نحو 33 مليار يورو منها كقروض، في حين سيتم توفير الباقي في شكل منح لا ترد.

وتهدف هذه الأموال، فضلا عن إعادة الإعمار، إلى مساعدة أوكرانيا على الاستمرار في دفع الأجور ومعاشات التقاعد، والإبقاء على تشغيل المرافق مثل المستشفيات والمدارس وأماكن إيواء النازحين جراء الحرب.

وليس لهذه الأموال صلة بصندوق منفصل خارج الميزانية يهدف إلى دعم قوات الدفاع الأوكرانية، يعوقه حاليا فيتو من جانب المجر.