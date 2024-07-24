تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان الشهر الجاري

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أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في اليابان خلال شهر يوليو الجاري.

وذكر مصرف "جيبون بنك" أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع تراجع هذا الشهر 2ر49 نقطة، مقابل 50 نقطة في يونيو السابق عليه، وفقا للبيانات المعدلة.

وحيث تشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، والقراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

وفي الوقت نفسه، ذكر البنك أن مؤشر جيبون بنك لمديري مشتريات قطع الخدمات ارتفع إلى 9ر53 نقطة هذا الشهر مقابل 4ر49 نقطة الشهر الماضي ليرتفع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات إلى 6ر52 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 7ر49 نقطة خلال الشهر الماضي.