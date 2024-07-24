السفير الألماني في ليبيا يتعهد بالعمل على تعزيز التعاون الألماني الليبي 

تعهد السفير الألماني الجديد إلى ليبيا رالف تراف، اليوم الأربعاء، بالعمل على تعزيز التعاون الألماني - الليبي، وذلك في مستهل توليه مسؤولية منصبه الجديد.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية "وال" عن السفير في منشور على حسابه بمنصة (إكس):"تحياتي لكل الليبيين. يشرفني أن أتولى منصبي كسفير ألمانيا لدى ليبيا، وأن أساهم في تعزيز التعاون الألماني- الليبي".

ويخلف رالف تراف السفير ميخائيل أونماخت الذي تولى قيادة البعثة الدبلوماسية الألمانية في طرابلس منذ أغسطس 2021، خلفًا للسفير السابق كريستيان بوك الذي يشغل حاليًا منصب المبعوث الخاص إلى ليبيا.