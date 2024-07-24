بايدن يعتزم شرح قرار الانسحاب من السباق الانتخابي في خطاب وطني

يلقي الرئيس الأمريكي جو بايدن خطابا من البيت الأبيض، اليوم الأربعاء يشرح فيه سبب انسحابه من السباق الانتخابي قبل ما يزيد قليلا عن ثلاثة أشهر من يوم الانتخابات.

وسيكون هذا أول خطاب لبايدن للأمة منذ إعلانه عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد الماضي أنه قرر إنهاء محاولته للفوز بولاية ثانية وتسليم الشعلة لنائبة الرئيس كامالا هاريس.

وابتعد بايدن عن الأضواء منذ الأسبوع الماضي، عندما أصيب بفيروس " كوفيد-19" وعزل نفسه في مقر إقامته الخاص في ولاية ديلاوير.

وأجرى بايدن اتصالا بمقر حملته أول أمس الاثنين لحث الموظفين والمتطوعين على إعطاء "كل جزء من قلبك وروحك" لهاريس.

وخلال الاتصال الهاتفي الذي استمر أربع دقائق، قال بايدن إنه على الرغم من أنه لن يشارك في الانتخابات، فإنه سيظل "مشاركا بشكل كامل" في الأشهر الستة الأخيرة من رئاسته.