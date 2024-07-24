 في اجتماع الأربعاء.. تكريم بنات البرشا ومخترعين من كنائس مصر القديمة - بوابة الشروق
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في اجتماع الأربعاء.. تكريم بنات البرشا ومخترعين من كنائس مصر القديمة

محمد فتحي
نشر في: الأربعاء 24 يوليه 2024 - 11:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 يوليه 2024 - 11:33 م

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