وزير دفاع إسرائيل: ضم بن غفير لمجلس الحرب أو أي جهة بديلة سيشعل الشرق الأوسط

اعترض وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت على ضم وزير الأمن القومي المتشدد إيتمار بن غفير لمجلس الحرب أو أي جهة بديلة له خشية أن يؤدي ذلك إلى إشعال الوضع في الشرق الأوسط.

وقال في منشور عبر منصة إكس، اليوم الأربعاء، إن تعيين بن غفير في مجلس الحرب سيسمح له بتحقيق مآربه في إشعال النار في الشرق الأوسط.

وفي الأيام الأخيرة، ناقش أعضاء الائتلاف الحاكم بإسرائيل إنشاء منتدى أمني محدود يكون بديلا عن مجلس الحرب ويمكن أن يشارك فيه بن غفير.

وأدى بن غفير صلوات في المسجد الأقصى اليوم الأربعاء، ودعا اليهود للصلاة هناك في خطوة وصفتها صحيفة هآرتس بأنها "انقلاب" على السياسة الإسرائيلية الرسمية.

وتعهد بن غفير، بتغيير الوضع الراهن الذي يحظر على اليهود الصلاة داخل المسجد، وصرح: «يقولون لي دائما إن القيادة السياسية تعارض ذلك. أنا القيادة السياسية. والقيادة السياسية تسمح لليهود بالصلاة في جبل الهيكل (في إشارة إلى المسجد الأقصى)».

غير أن معارضين إسرائيليين اتهموه بالسعي لإشعال انتفاضة فلسطينية ثالثة في هذا الوقت الحرج الذي تمر به إسرائيل، وفق وكالة أنباء العالم العربي.