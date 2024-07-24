محافظ الغربية يراقب تقدم إنشاء مجمع مدارس الفرستق والمعاهد الأزهرية بمحلة اللبن

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، الأعمال الجارية في إنشاء مجمع المدارس بقرية الفرستق بمركز بسيون، الذي تقوم بتنفيذه هيئة الأبنية التعليمية على مساحة 4000 متر مربع. يتكون المجمع من دور أرضي وأربعة أدوار علوية، وقد بلغت نسبة التنفيذ 62%.

وأشار المحافظ إلى أن المدارس الجديدة ستساهم في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول بقرى بسيون، وذلك في إطار توجهات الدولة بالتوسع في إنشاء المدارس للنهوض بالمنظومة التعليمية، والعمل على توفير بيئة تعليمية جيدة للأطفال. وأكد أن التعليم يعد أحد أهم القطاعات التي حظيت باهتمام غير مسبوق من الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شهد القطاع تطورًا واهتمامًا كبيرًا انعكس بشكل إيجابي على العملية التعليمية، مما يعكس إيمان القيادة السياسية بضرورة بناء الإنسان.

كما تابع الجندي الأعمال الجارية في إنشاء مجمع المعاهد الأزهرية بمحلة اللبن بمركز بسيون، لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة. ويقوم الأزهر الشريف بتنفيذ المشروع على مساحة 20 قيراطًا، ويتكون من دور أرضي وأربعة أدوار علوية، وقد بلغت نسبة التنفيذ 45%.

وأشاد المحافظ بدور الأزهر الشريف ومؤسساته، خاصة المعاهد الأزهرية، في نشر الوعي والتعريف بصحيح الدين وإدراك أهمية التنوير في بناء الإنسان والمجتمع، فضلاً عن الاهتمام بالشباب والأطفال لإعداد أجيال جديدة تتسم بالوسطية والسماحة والاعتدال.