تونس تنشر قوة عسكرية في إفريقيا الوسطى قوامها 75 فردا

تستعد تونس لنشر قوة عسكرية للنقل الجوي بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة، قوامها 75 فردا.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن القرار الرئاسي صدر أمس الثلاثاء بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية)، مضيفة أن "الوحدة العسكرية تتكون من 75 عسكريا تونسيا سينتشرون في إطار الدعم لبعثة الأمم المتحدة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في هذا البلد الأفريقي مينوسكا".



وأشارت الوكالة إلى أن "مدة انتشار الوحدة العسكرية حددت بسنة واحدة، وذلك اعتبارا من 1 يوليو الجاري، وهي فترة قابلة للتجديد لمدة عام إضافي".

وستكلف الوحدة العسكرية بمهام النقل الجوي للأفراد والمعدات في إطار ولاية هذه البعثة "مينوسكا". يشار إلى أنه توجد عدة وحدات عسكرية تونسية في جمهورية إفريقيا الوسطى، تعمل تحت راية الأمم المتحدة.

وفي أبريل 2014، تم الإعلان عن إنشاء البعثة الأممية لإعادة الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى، وذلك لنشر قوات حفظ السلام، بهدف إيقاف حالة الاقتتال والحرب الأهلية التي اندلعت في هذه البلاد أواخر 2013.