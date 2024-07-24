الجيش الأمريكي يدمر 3 منصات صواريخ بمناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" تدمير قواتها 3 منصات للصواريخ بمناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن.



وقالت "سنتكوم" في بيان لها على منصة "إكس" اليوم الأربعاء "خلال الـ 24 ساعة الماضية نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية من تدمير ثلاث منصات إطلاق صواريخ في منطقة يسيطر عليها الحوثيون باليمن".

وأضافت "تقرر أن منصات إطلاق الصواريخ هذه تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

وأفادت في البيان بأنه "تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا".



جدير بالذكر أن حركة "أنصار الله" في اليمن (الحوثيون) بدأت في نوفمبر الماضي شن هجمات على سفن مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها ردا على الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة ما أدى إلى تصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن.

وردا على ذلك بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 يناير الماضي تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة على خلفية هجمات الحركة في البحرين الأحمر والعربي قبل أن توسع الحركة دائرة الاستهداف لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية ردا على الغارات الجوية.

وكانت الحركة قد أعلنت في العاشر من أكتوبر الماضي أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" حال تدخل الولايات المتحدة عسكريا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بالقطاع.