فلسطين تطالب الولايات المتحدة بدعوة الاحتلال لوقف الحرب على غزة فورا

طالبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، الولايات المتحدة بدعوة رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف الحرب على غزة فورا، محذرة من أن عمليات الإبادة في القطاع ستجلب مزيدا من التوتر للمنطقة برمتها.

وقال نبيل أبو ردينة متحدث الرئاسة الفلسطينية، في بيان بالتزامن مع زيارة يجريها نتنياهو لواشنطن حاليا: "حان الوقت للإدارة الأمريكية والكونغرس أن يقولا لنتنياهو إن عليه وقف الحرب فورا إذا كان هناك إرادة أمريكية حقيقية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، بدلا من إعطائه الفرصة لتضليل العالم المناهض للحرب".

وحذر من أن عمليات الإبادة في القطاع والقتل والاعتقال وتدمير البنية التحتية في مخيمات جنين ونابلس وطولكرم بالضفة الغربية ستجلب المزيد من التوتر وتآكل فرص السلام.

وأضاف: "إذا كان العالم حريصا على تحقيق الأمن والسلام في المنطقة، فعليه إجبار حكومة نتنياهو على وقف عدوانها على الشعب الفلسطيني، لأن هناك فرصة محدودة، لكنها ما زالت في مهب الريح، وعلى الإدارة الأمريكية والكونغرس استغلالها لوقف الحرب".

وشدد على أنه دون وقف إطلاق النار الشامل في الأراضي الفلسطينية كافة، فإن أي خطة ستوضع لليوم التالي للحرب لن ترى النور، ولن تنجح أية خطة دون موافقة الشعب الفلسطيني وقيادته.

كما أكد ضرورة إدراك الجانب الأمريكي حقيقة أن دعمه الأعمى للاحتلال ومده بالسلاح والمال والوقوف بوجه الشرعية الدولية، وحمله المسؤولية عن الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، مبينا أنه ينبغي على واشنطن إجبار الاحتلال على وقف عدوانه وجرائمه وحربه قبل فوات الأوان.

ومن المقرر أن يلقي نتنياهو كلمة بالكونغرس الأمريكي في وقت لاحق اليوم، وسيلتقي أيضا هذا الأسبوع بكل من المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة المقبلة دونالد ترامب، ونائبة الرئيس الحالي الديمقراطية كاملا هاريس، المرشحة المحتملة للسباق نحو البيت الأبيض للسنوات الخمس المقبلة.